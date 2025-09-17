إعلان

افتتاح معرض الأنشطة الصيفية الفنية لمدارس جنوب سيناء -صور

04:28 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
جنوب سيناء – رضا السيد:

افتتح عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، معرض ختام الأنشطة الصيفية بمركز تنمية القدرات الفنية، الذي أُقيم بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية للبنات بمدينة طور سيناء، بحضور سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، وأمل الفحام، موجه عام التربية الفنية.

تفقَّد وكيل وزارة التربية والتعليم، جميع الأعمال الفنية المعروضة، وأعرب عن إعجابه الشديد بإبداعات الطلاب المشاركين في النشاط الصيفي.

وضم المعرض أعمالًا فنية متنوعة للطلاب المشاركين، أبرزها فن تشكيلي ولوحات بورتريه لوزير التربية والتعليم، ومحافظ جنوب سيناء، ولوحات فنية مستوحاة من طبيعة المحافظة، إضافة إلى أعمال ابتكارية ومجسمات فنية.

وجرى تنظيم المعرض تحت إشراف مجموعة من موجهي ومعلمي التربية الفنية بإدارة طور سيناء التعليمية، وهم : عادل حمد الله، وعبير عبد العظيم، وحنان أحمد توفيق، وفاطمة عبد المنعم السيد، ومروة عبد الرحمن عبد الله، و السيد صابر.

وشارك في التنظيم أيضًا إدارة مدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية للبنات، برئاسة مدير المدرسة أحمد عبد الله.

