مصرع رجل وسيدة وإصابة أخرى في حادث قطار بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

شهد مزلقان قرية ميت ربيعة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع رجل وسيدة، وإصابة أخرى بإصابات بالغة، إثر صدمهم من قطار أثناء عبورهم شريط السكة الحديد مستقلين تروسيكل.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع، حيث تبين مصرع صبحي محمد (60 عامًا) ونعيمة سعيد (55 عامًا)، وإصابة شقيقتها سنية سعيد (45 عامًا) بكسور وإصابات متفرقة، وجميعهم يعملون بائعين متجولين في الأسواق.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تلقت المصابة الرعاية الطبية اللازمة، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.