5 قرارات من محافظ الوادي الجديد لاستقبال العام الدراسي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، 5 قرارات للجهاز التنفيذي بالمحافظة استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للمحافظ مع الجهات التنفيذية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة آخر استعدادات المحافظة لبدء الدراسة الأسبوع المقبل.

وأكد المحافظ، أنه أصدر 5 قرارات للجهات المعنية تضمنت ما يلي:

1- المرور والمتابعة لجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والتنسيق مع فرع هيئة الأبنية التعليمية لتوفير الاحتياجات العاجلة قبل انطلاق العام الدراسي.

2- التوسع في تنفيذ مبادرات السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة؛ للتخفيف عن كاهل الأسر.

3- التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لدعم الطلاب الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية بمركزي الفرافرة وباريس بالمستلزمات المدرسية.

4- تشديد الرقابة على منافذ خروج الحاصلات الزراعية، بالتزامن مع موسم حصاد التمور، ومصادرة السيارات المخالفة لإجراءات خروج المحصول دون تصريح.

5- عرض تقرير أسبوعي بما تم تحصيله من رسوم توريد التمور بكل مركز.