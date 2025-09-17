القليوبية تواجه "مصانع الموت" وتطلق منظومة جديدة لإدارة المخلفات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشف اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، عن خطورة استغلال بعض الشقق السكنية في إقامة مصانع غير مرخصة تفتقر لاشتراطات الأمن والسلامة، مؤكدًا أن تلك المخالفات كثيرًا ما تؤدي إلى اندلاع حرائق يُعثر داخلها على جثث، خاصة في الشقق بالدور الأرضي.

وطالب شحاتة بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على هذه المواقع حفاظًا على أرواح المواطنين.

من جانبه، شدد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على أنه يجري التنسيق مع رؤساء المدن لحصر تلك العقارات المخالفة وفحصها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها.

وفي سياق متصل، أعلن المحافظ توقيع عقد مدته 10 سنوات مع شركات متخصصة لجمع المخلفات بمدينة شبرا الخيمة والخصوص، لتصبح القليوبية ثالث محافظة على مستوى الجمهورية تطبق هذه التجربة بعد القاهرة والإسكندرية.

وأوضح عطية أن التعاقد تم وفق كراسة شروط نمطية وبالتنسيق مع وزارات البيئة والمالية والتنمية المحلية، مشددًا على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى النظافة وإدارة المخلفات بشكل مستدام داخل المحافظة.