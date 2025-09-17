"جرفته الأمواج للداخل أثناء استحمامه".. مصرع شاب غرقا في بحر كفر الشيخ



كفر الشيخ- إسلام عمار:

شهدت شواطئ البحر المتوسط بنطاق مركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، حادثًا مأساويًا بعدما لقي شاب عشريني مصرعه غرقًا إثر جرفه التيار المائي إلى داخل البحر أثناء استحمامه، فيما لا تزال جهود البحث جارية عن جثمانه حتى الآن.

وقال محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الشاب الغريق من أبناء مركز الحامول المجاور لمركز بلطيم، وقد غرق قبالة سواحل قرية عميرة المطلة على البحر المتوسط بالقرب من مصيف بلطيم.

وأشار إلى أن هناك نداءات قد وُجهت لجموع الصيادين وفرق الإنقاذ القاطنين في المنطقة للمشاركة في أعمال البحث أملاً في العثور على جثمانه، في وقت سادت فيه حالة من الحزن والقلق بين أفراد أسرته الذين توافدوا إلى شاطئ قرية عميرة لمتابعة الموقف عن قرب وبترقب شديد.

يذكر أن سواحل محافظة كفر الشيخ المطلة على البحر المتوسط تشهد سنويًا حوادث غرق متكررة خلال فصل الصيف في المناطق غير المخصصة للسباحة بسبب شدة الأمواج والتيارات البحرية المفاجئة برغم التحذيرات المستمرة بخصوص ذلك الشأن.