إعلان

ختام فعاليات مبادرة "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة 2025–2026

كتب : عمر صبري

12:14 م 06/12/2025

ختام فعاليات مبادرة ''تمكين'' لدعم الطلاب ذوي الإع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اخُتتمت اليوم المبادرة الرئاسية "تمكين" فعالياتها على مستوى الجامعات المصرية، بعد أسابيع من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت دعم الطلاب ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة الجامعية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة تمثل التزام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح فرصًا متكافئة لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على تعزيز قدرات الجامعات ومراكز الدعم المتخصصة لضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على جميع الخدمات الأكاديمية والتربوية اللازمة، وتيسير مشاركتهم في الأنشطة الطلابية والاجتماعية.

وأوضحت الدكتورة شيرين يحيى إبراهيم، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة انطلقت في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2025 في الجامعات السبعة بالأقاليم، وتواصلت خلال شهر نوفمبر لضمان استدامة التفاعل المجتمعي داخل الجامعات.

اقرأ أيضًا:

استمرار الانخفاض وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

اليوم.. "المحامين" تدعو أعضائها للمشاركة في الجمعية العمومية لزيادة المعاشات

تشمل التأشيرة والتذاكر والباركود.. تعرف على أسعار عمرة ديسمبر 2026

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ختام فعاليات مبادرة تمكين دعم الطلاب ذوي الإعاقة وزير التعليم العالي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026