ختام فعاليات مبادرة "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الإعاقة 2025–2026

اخُتتمت اليوم المبادرة الرئاسية "تمكين" فعالياتها على مستوى الجامعات المصرية، بعد أسابيع من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت دعم الطلاب ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الكاملة في الحياة الجامعية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة تمثل التزام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح فرصًا متكافئة لجميع الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على تعزيز قدرات الجامعات ومراكز الدعم المتخصصة لضمان حصول الطلاب ذوي الإعاقة على جميع الخدمات الأكاديمية والتربوية اللازمة، وتيسير مشاركتهم في الأنشطة الطلابية والاجتماعية.

وأوضحت الدكتورة شيرين يحيى إبراهيم، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة انطلقت في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2025 في الجامعات السبعة بالأقاليم، وتواصلت خلال شهر نوفمبر لضمان استدامة التفاعل المجتمعي داخل الجامعات.

