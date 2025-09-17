"مات قبل فرحه بـ10 أيام".. وفاة مهندس في حادث سير مأساوي بالأقصر



الأقصر - محمد محروس:

خيم الحزن على محافظة الأقصر، بعد مصرع المهندس الشاب "ميخائيل غطاس فهمي"، في حادث سير مأساوي، وذلك قبل 10 أيام فقط من موعد زفافه المنتظر.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء كبير، إذ عبر العشرات من أصدقاء وزملاء الفقيد وأبناء المحافظة عن صدمتهم الشديدة لرحيله المفاجئ، مؤكدين أنه كان مثالًا للأخلاق والالتزام، ويحظى بمحبة الجميع.

وأكدت مصادر مقربة من الأسرة، أن الاستعدادات كانت جارية لإقامة حفل زفاف ميخائيل، لكن القدر حال دون ذلك، لتتحول أجواء الفرح إلى مأتم يكسوه الحزن والأسى.

ومن المقرر أن يشيع الأهالي صباح اليوم الأربعاء، جثمان الراحل وسط حالة من الحزن العميق والدعوات بالرحمة له والصبر لعائلته المفجوعة.