الحماية المدنية تخمد حريق منزل في سرابيوم بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية على حريق نشب في منزل بالدور الأرضي بمنطقة سرابيوم، ونجحت في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وكان اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من إدارة الحماية المدنية باندلاع الحريق، حيث انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف فورًا إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتجري الأجهزة المعنية حصر الخسائر المادية الناجمة عن الحادث، بينما من المقرر أن يجري المعمل الجنائي معاينة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته بعد الانتهاء من أعمال التبريد بشكل كامل.