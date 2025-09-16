إعلان

أغرقت طفلتيها في "البانيو".. قرار جديد من جنايات أسيوط بحق سيدة الديون

09:31 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

المتهمة

أسيوط - محمود عجمي:

قررت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة ربة منزل متهمة بقتل ابنتيها غرقًا في حوض الاستحمام (البانيو) والشروع في قتل ابنها الثالث، بسبب تعثرها في سداد ديون وقروض، إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر ديسمبر القادم.

صدر القرار من الدائرة الخامسة برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، في القضية التي تعود وقائعها إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة ساحل سليم، بقيام المتهمة "آية . أ . ع" (34 عامًا) بقتل طفلتيها "إسراء" (6 أعوام) و"دعاء" (3 أعوام) بكتم أنفاسهما وغمرهما في المياه.

وكشفت التحريات أن المتهمة حصلت على قروض دون علم زوجها، وعندما عجزت عن السداد وتولى والدها دفع الأقساط، أقدمت على ارتكاب الجريمة خوفًا من معايرة الأهالي لأطفالها بسبب تلك الديون.

وخلال الجلسة، ظهرت المتهمة داخل القفص الحديدي وهي جالسة على الأرض، مرتدية الجلباب الأبيض وبدا على وجهها الشرود.

