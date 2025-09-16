إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك على طريق جمصة

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 6 أشخاص جراء انقلاب مركبة توك توك على طريق رافد المنصورة جمصة أمام المنطقة اللوجيستية التى يجرى أعمال إنشائها.

كان اللواء صلاح الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من العميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة لخا ببلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك على طريق رافد (المنصورة - جمصة) أمام المنطقة اللوجيستية الكيلو 4.5 ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة الرائد محمد عيسى، رئيس المباحث، وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ بالفحص تبين انقلاب مركبة توك توك نتيجة السرعة الزائدة واختلال مقود القيادة بيد السائق مما أسفر عن إصابة: أحمد محمود مراد 10 سنوات، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وريهام محمود مراد 8 سنوات، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وسيف محمد أحمد 9 سنوات مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ونورهان أحمد حافظ 27 سنة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و هدير رضا السيد 23 سنة، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم،وجميعم يقيمون بقرية طناح مركز المنصورة، وهاني رضا عطيه 20 عاما، مقيم بمدينة المنصورة، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم".

جرى نقل المصابين جميعا إلى مستشفى المنصورة العام التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.