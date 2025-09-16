الكشف الطبي على 400 مواطن بمركز تنمية الأسرة والطفل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظَّمت محافظة الإسماعيلية قافلة طبية شاملة بمركز تنمية الأسرة والطفل حياة كريمة، بقرية الأبطال بمركز القنطرة شرق، في إطار تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "مصر 2030"، وتحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،

جاءت القافلة تحت إشراف مها الحفناوي مدير عام التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع محمود فوزي مدير قوافل راعي مصر بالإسماعيلية، وإنجي نجيب مدير قطاع القوافل الطبية بالمؤسسة.

وأكدت "الحفناوي" أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 400 مواطن من أهالي المنطقة، في عدد من التخصصات الطبية المتنوعة شملت: الباطنة، العظام، الأنف والأذن، الجلدية، والرمد.

كما أسفرت أعمال القافلة عن تنفيذ 20 نظارة طبية وصرف الأدوية اللازمة للمرضى بالمجان، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم خدمات طبية متميزة لهم.

هذا بالإضافة للكشف والفحص الشامل عن 200 طفل ضمن مبادرة أطفال أصحاء.

وأيضًا تم إلقاء ندوة توعية صحية وندوة توعية للأمهات مقدمة من الرائدات الريفيات؛ للتصدي للتحرش ضد الأطفال.