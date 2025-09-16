برميل ومصفاة ري.. تفاصيل سقوط "لصوص الخردة" بسبب فيديو في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ في التوصل إلى هوية شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء ارتكابهما واقعة سرقة.

يأتي ذلك في إطار جهود إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ بقيادة اللواء محمد فوزي، مدير الإدارة، لرصد مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالنواحي الأمنية، وفقًا لتوجيهات اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ.

البداية جاءت برصد إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ مقطع فيديو متداول يتهم فيه أحد المواطنين (رجلًا وامرأة)، يعملان في جمع الخردة، بسرقة برميل حديدي ومصفاة بلاستيك خاصة بماكينة ري بناحية قرية السياح التابعة لقومسيون شرق، دائرة مركز شرطة مطوبس.

وبالعرض على اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، وجه بسرعة فحص الفيديو، وتكثيف التحريات للكشف عن هوية المتهمين.

وبالاستعانة بأحدث التقنيات والتحريات الميدانية، توصل رجال المباحث إلى أن المتهم الأول يدعى "محمد.ع.ص.أ"، 35 عامًا، عامل خردة، ويقيم بقرية المنشية البحرية التابعة لمركز مطوبس، فيما تبين أن السيدة التي ظهرت معه زوجته وتدعى "أمل.ا.إ.ح"، 45 عامًا، ربة منزل، وتقيم معه بنفس القرية.

وعقب تقنين الإجراءات، القي القبض على الزوجين، وبمواجهتهما بما ظهر في الفيديو أقرا بارتكابهما الواقعة أثناء عملهما في جمع الخردة بالمنطقة المشار إليها.

وأكدا أنهما استوليا على البرميل الحديدي والمصفاة البلاستيكية، غير أن صاحب تلك المقتنيات (ناشر الفيديو) تمكن من استردادها منهما.

وأوضحت التحريات أن صاحب المقتنيات قرر نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب استعادتها، لإظهار ما حدث وللتأكيد على تورط المتهمين.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزوجين المتهمين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.