أسوان – إيهاب عمران:

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة بمعرض "أهلاً مدارس" المقام بوسط مدينة كوم أمبو.

وتفقد المحافظ أجنحة المعرض المختلفة، واطمأن على جودة وتنوع المستلزمات المدرسية المعروضة، إلى جانب السلع الغذائية الأساسية التى يضمها المعرض بتخفيضات تصل إلى 30%.

وقال الدكتور إسماعيل كمال، إن هذه المبادرات تأتى فى إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الأسر المصرية مع اقتراب العام الدراسى الجديد، وتوفير كافة احتياجات الطلاب من المستلزمات المدرسية، بجانب المنتجات الغذائية اليومية بأسعار مناسبة تتماشى مع الظروف المعيشية والأسرية، مشدداً على أهمية استمرار المعرض فى ضخ كميات مناسبة من السلع والمستلزمات بشكل متواصل حتى لا يحدث أى عجز، مع الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة للجمهور دون أى مغالاة، وخاصة أنه سيتم إيفاد لجان تفتيشية بشكل دوري لمتابعة انتظام المعرض فى تقديم خدماته وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء الشراء.

وأشار كمال إلى أن الدولة حريصة على تنظيم مثل هذه المعارض بكافة مدن ومراكز المحافظة بما يضمن تغطية أوسع شريحة من المواطنين، ويحقق الهدف الأساسى منها وهو التيسير على الأسر قبل بداية العام الدراسى، موجهاً الشكر لمديرية التموين والغرفة التجارية والوحدة المحلية بمركز كوم أمبو وكافة الجهات المشاركة من شركاء النجاح لتجهيز المعرض وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة.