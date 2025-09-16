إعلان

بالصور- محافظ بني سويف يتابع سير الأعمال بمشروع إنشاء كوبري الشاملة

01:21 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف (4)
    الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف (5)
    الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف (2)
    الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف (1)
بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء كوبري الشاملة، المقام أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية، للوقوف على سير الأعمال في المرحلة الأولى، لضمان تحقيق السيولة المرورية في المدخل الشمالي للمدينة.

وخلال الجولة، تجول المحافظ في مواقع العمل من الجانبين الشرقي والغربي للكوبري، وناقش مع فريق التنفيذ المراحل الجارية، من أعمال الخوازيق إلى صب القواعد، وإنشاء الأعمدة، مؤكداً على أهمية الإلتزام بمواعيد الإنجاز المحددة، دون المساس بجودة العمل.

و وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم بين شركات المرافق، لتذليل أي معوقات قد تعيق تقدم الأعمال، مشدداً على ضرورة ألا يشعر المواطن بأي اضطراب أثناء تنفيذ المشروع، خاصة في ظل كثافة الحركة اليومية حول المدارس، والمستشفيات، والمصالح الحكومية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يتضمن كوبريين علويين للسيارات وكوبري مشاة، مع فرعيات تربط شوارع رئيسية، بما يسهم في انسيابية الحركة ويعزز الشكل الحضاري للشوارع.

محمد هاني غنيم بني سويف مشروع إنشاء كوبري الشاملة ترعة الإبراهيمية
