ودعوه ليلاً.. تشييع جثمان طالب طب صدمه قطار بالمنوفية

12:42 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

المنوفية- أحمد الباهى:

شيّع أهالي قرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب "مصطفى. ع" ، طالب كلية الطب، والذي لقى مصرعه أمس بمحطة قطارات أشمون جراء اصطدامه بقطار "منوف- أشمون- القاهرة" المار بالمدينة.

وجاء ذلك عقب إنهاء تصاريح الدفن من مستشفى أشمون العام، وشيع الأهالي جنازة الشاب من مسجد صديق بقرية جريس، وسط حالة من الحزن، مؤكدين أنه كان امتدادًا لوالده الطبيب، لكن قدر الله نفذ، مُشيرين إلى حسن أخلاقه وسلوكه.

وكان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون بوقوع الحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن الضحية يُدعى "مصطفى ع. ز" (22 عامًا)، طالب بكلية الطب، من قرية جريس بدائرة المركز ومقيم بمدينة أشمون، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته، رغم محاولات إنقاذه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قرية جريس مركز أشمون المنوفية قطار
