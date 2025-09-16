"موتوسيكل دخل في جرار".. إصابة 3 شباب في حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين جرار زراعي ودراجة نارية على طريق "طه شبرا- قويسنا" بمحافظة المنوفية، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى قويسنا المركزي لتلقي العلاج اللازم، دون وقوع وفيات.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لسماع أقوال شهود العيان والمصابين.

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى المصابين: "م.ر.ف" (23 سنة) مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، "م.م.ف" (19 سنة) مصاب بكدمة بالصدر والركبة اليمنى، "ي.أ.ج" (25 سنة) مصاب بكدمات متعددة، وجميعهم يقيمون بقرية طه شبرا ويعملون في مطبعة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.