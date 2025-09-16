إعلان

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث على صحراوى المنيا

11:34 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا-جمال محمد

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بكسور وكدمات متنوعة إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي شمال المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق رأس غارب / المنيا، أمام الكيلو 65، مما تسبب في إصابة 5 أشخاص يقيمون بمركز دير مواس.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية وتبين إصابة كل من: محمود عبدالبديع خميس، 55 سنة، وأبناؤه: محمد، 23 سنة، أيتن، 16 سنة، لوجا، 9 سنوات، وزوجته أسماء ورداني عبدالنبي، 50 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة أشخاص صحراوى المنيا انقلاب سيارة ملاكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر