إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في حادث على صحراوى المنيا

المنيا-جمال محمد

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الثلاثاء، بكسور وكدمات متنوعة إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي شمال المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق رأس غارب / المنيا، أمام الكيلو 65، مما تسبب في إصابة 5 أشخاص يقيمون بمركز دير مواس.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية وتبين إصابة كل من: محمود عبدالبديع خميس، 55 سنة، وأبناؤه: محمد، 23 سنة، أيتن، 16 سنة، لوجا، 9 سنوات، وزوجته أسماء ورداني عبدالنبي، 50 سنة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.