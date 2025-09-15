إعلان

مصرع شاب أسفل عجلات قطار أشمون بالمنوفية

09:47 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الشاب الضحية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شاب مصرعه اليوم الإثنين أسفل عجلات قطار "القاهرة – أشمون – منوف" أثناء توقفه بمحطة قطار أشمون بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن الضحية يُدعى "مصطفى ع. ز" (22 عامًا)، طالب بكلية الطب، من قرية جريس بدائرة المركز ومقيم بمدينة أشمون، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته، رغم محاولات إنقاذه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دهس شاب حادث قطار مصرع شاب أشمون المنوفية
