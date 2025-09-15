إعلان

مشروع "ابنتي الغالية" يدعم فتيات قنا بحقائب مدرسية (صور)

08:29 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
قنا - عبدالرحمن القرشي:

نظم مشروع "ابنتي الغالية" التابع لجمعية شباب مصر بقنا، فعالية لتوزيع حقائب مدرسية على الفتيات المستفيدات من مبادرات الدعم النفسي والأسري، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد.

شهدت الفعالية حضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات المجتمعية.

وأكد القائمون على المشروع أن مبادرة "ابنتي الغالية" تهدف إلى بناء شخصية متوازنة للفتيات، بينما تعمل مبادرة "الحوار الآمن بين الأجيال" على تعزيز التواصل الأسري.

واستعرضت الفعالية أيضًا مبادرات أخرى للجمعية، شملت مبادرة "ظل ونور" لإنشاء أماكن انتظار للمواطنين، ومبادرة "التثقيف المالي" لتدريب الشباب على إدارة أموالهم.

ابنتي الغالية حقائب مدرسية فتيات قنا
