الشرقية- ياسمين عزت:

افتتح اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي رقم 2 التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية.

أُنشئت المدرسة على مساحة 365 م²، وتتكون من دور أرضي و4 طوابق وتضم 12 فصلاً دراسيًا، بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليون جنيه، لتكون صرحًا تعليميًا جديدًا يساهم في تطوير المنظومة التعليمية بمركز الزقازيق.

تفقد مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الشرقية الفصول الدراسية وقاعات رياض الأطفال وحجرة مصادر المعرفة، مؤكدين أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع التعليم عبر التوسع في إنشاء مدارس جديدة بالمراكز والمدن والقرى، بما يساهم في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم متميز للطلاب.

وأشار المحافظ إلى أن شهر سبتمبر الجاري سيشهد افتتاح 25 مشروعًا جديدًا بقطاع الأبنية التعليمية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 464.2 مليون جنيه، ضمن خطة الارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأجيال القادمة.

وقدّم مستشار رئيس الجمهورية التهنئة لأبناء الشرقية بمناسبة عيدهم القومي، متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

شهد الافتتاح حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، العميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية، وعدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية والشعبية.