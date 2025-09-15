إعلان

بقيمة 55 مليون جنيه.. ضبط فرنسي ونجله في واقعة سرقة ذهب بالعبور

03:23 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

ضبط متهم - تعبيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت نيابة العبور بحبس رجل فرنسي ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بسرقة 11 كيلو جرامًا من المشغولات الذهبية، تُقدر قيمتها بنحو 55 مليون جنيه، من داخل أحد المصانع بمدينة العبور.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدمه الشريك المصري في مصنع "إيتاليان شين"، أكد فيه تعرض المصنع لسرقة كميات كبيرة من الذهب.

وكشفت التحريات الأولية أن الشريك الفرنسي ونجله هما المتهمان الرئيسيان في القضية، إذ استوليا على الذهب ونقلاه إلى مصنع آخر مملوك لهما، لإخفاء المسروقات.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، والعثور على المسروقات بحوزتهما، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها واستكمال الإجراءات القانونية.

سرقة ذهب المشغولات الذهبية مدينة العبور
