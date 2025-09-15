إعلان

ارتفاع حرارة وإعياء تام.. وفاة شقيقين في ظروف غامضة ببني سويف

02:36 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

جثة - أرشيفية

بني سويف- حمدي سليمان:

يكثف رجال المباحث ببني سويف جهودهم لكشف غموض حادث وفاة شقيقين في يومين متتاليين، بعد إصابتهما بارتفاع في درجة الحرارة، و إعياء تام.

كان مستشفى الحميات بمدينة بني سويف استقبل "يوسف.م"، 10 أعوام، مصابًا بارتفاع شديد في درجة الحرارة وإعياء تام، وجرى تحويله إلى مستشفى التأمين الصحي ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب تلقيه الإسعافات الأولية اللازمة.

وفي صباح اليوم التالي استقبل نفس المستشفى شقيقه الأكبر "إسلام"، 27 عامًا، مصابًا بنفس الأعراض، وجرى تحويله إلى مستشفى الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة.

وانتقلت قوة من المباحث إلى محل الواقعة، لكشف ملابسات الحادث والاستماع لأقوال ذوي المتوفين، كما جرى إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثتين، وبيان سبب الوفاة بدقة، والتحفظ على عينات من الأطعمة لفحصها بمعرفة الجهات المختصة.

وأكدت مصادر طبية أن التقرير المبدئي يفيد باشتباه تسمم غذائي، وقد جرى إرسال عينات من متحصلات المعدة، وباقي الأطعمة للمعمل المركزي بالقاهرة لتحليلها لبيان أسباب الوفاة.

