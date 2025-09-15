العقارب والطريشة تلدغ سيدتين وطفل بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيبت سيدتان وطفل، اليوم الإثنين، بلدغات العقارب السامة والطريشة القاتلة بمركزي الخارجة والفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بلدغات العقارب والثعابين لمستشفى الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي.

تبين إصابة كل من: فهيمة أبو الوفا حسن،45 عامًا، ومقيمة بمنطقة البليدة بمدينة الخارجة بلدغ عقرب سام، سامية جمال سيف، 37 عامًا ومقيمة بشارع النبوي المهندس بمدينة الخارجة، بلدغ عقرب سام.

وتعرض أحمد أشرف عمر، للدغ ثعبان "الطريشة" القاتل في حقل زراعي بقرية " أبو هريرة " التابعة لمركز الفرافرة، وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي لتلقي المصل المضاد لسم العقارب والثعابين.