"يوم الخير".. مبادرة لتخفيف أعباء الدراسة بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

دشّنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد النسخة التاسعة من المبادرة المجتمعية "يوم الخير" على مستوى مراكز الشباب بالمحافظة، لتخفيف أعباء الدراسة عن الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، أنه جرى توزيع 6600 قطعة من الملابس والأدوات والحقائب المدرسية على الطلاب غير القادرين، بالتزامن مع إطلاق المبادرة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وشارك في المبادرة 15 نادي فتاة بمراكز الشباب، أسهموا في عمليات الحصر والتجهيز والتوزيع، في إطار دعم طلاب المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد. وأكد "فكري" أن فرق العمل حرصت على وصول الدعم إلى القرى والنجوع الأشد احتياجًا، عبر نقاط توزيع متعددة داخل مراكز الشباب، مع مراعاة مقاسات واحتياجات الطلبة.

وأشار مدير الشباب والرياضة إلى أن مساهمة الأندية الشبابية عززت روح التطوع لدى الفتيات، وقدمت نموذجًا عمليًا لدور الشباب في خدمة المجتمع، لافتًا إلى أن المبادرة ستستمر طوال الموسم الدراسي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن استمرار الدعم للأسر غير القادرة.

وأكد أن المبادرة لا تقتصر على التوزيع اللحظي، بل تعتمد آلية دورية لقياس الأثر، تشمل متابعة انتظام الطلاب المستفيدين في الدراسة ورصد احتياجات أسرهم، مع خطة لتوسيع الشراكات وتكثيف دور مراكز الشباب كنقاط دعم مستدامة.

المبادرة جاءت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء د. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف مباشر من محمد فكري يونس مدير المديرية.