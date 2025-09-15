إعلان

بالصور- مياه المنوفية تنفذ ندوات وحملات توعية لترشيد الاستهلاك واستطلاع آراء المواطنين

11:14 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حملات توعية (2)
  • عرض 5 صورة
    حملات توعية (1)
  • عرض 5 صورة
    حملات توعية (4)
  • عرض 5 صورة
    حملات توعية (3)
المنوفية- أحمد الباهي:

أكد المهندس رشدي السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اليوم الإثنين، أن إدارة التوعية بالشركة نفذت خطة شاملة تضمنت عقد ندوات وحملات توعية بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومديرية الصحة والهيئة العامة لتعليم الكبار، بهدف ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين المواطنين.

وأوضح أن الندوات تناولت أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد استهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، والتوعية بالسلوكيات الخاطئة في التعامل معها، بجانب التأكيد على الاستخدام الأمثل وتطبيق مفهوم التنمية المستدامة في المشروعات.

وأشار إلى تنفيذ حملات توعية ضمن القوافل الطبية بالتعاون مع مديرية الصحة لتعريف المواطنين بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في مشروعات البنية التحتية، واستطلاع آرائهم في خدمات الشركة، إضافة إلى تعليم السيدات مبادئ السباكة الخفيفة، فضلًا عن تنظيم قوافل بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار وندوات مشتركة مع مديرية التربية والتعليم.

وأضاف رئيس الشركة أنه جرى استعراض خدمات الشركة وطرق التواصل مع المواطنين، وآليات تلقي الشكاوى وحلها بشكل سريع عبر الخط الساخن (125)، بجانب توزيع مطبوعات على الحضور لترسيخ رسائل التوعية.

حملات توعية ترشيد الاستهلاك شركة مياه الشرب والصرف الصحي المنوفية
