بالصور.. بكاء أم الأطفال يغمر المحكمة في أول ظهور لـ"قاتلة أسرة دلجا" بالمنيا

10:55 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025
    جانب من محاكمة قاتلة أسرة دلجا
    جانب من محاكمة قاتلة أسرة دلجا
    جانب من محاكمة قاتلة أسرة دلجا
    جانب من محاكمة قاتلة أسرة دلجا
المنيا - جمال محمد:

شهدت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين 15 سبتمبر، أول ظهور للمتهمة هاجر أ. ع، الشهيرة باسم "نعمة"، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في قضية "الخبز المسموم" بقرية دلجا في مركز ديرمواس.

ظهرت المتهمة في قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما غمر البكاء أم الأطفال والأسرة، في مشهد مؤثر أثار الحزن بين الحاضرين. وتواجه "نعمة" تهم التخطيط لدس مادة سامة في الخبز، ما أدى إلى وفاة الأبناء الستة ووالدهم، فيما نجت الأم.

القضية أثارت صدمة واسعة في المنيا، بعد أن اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات، ما دفع الأهالي لمطالبة القضاء بأقصى عقوبة.

