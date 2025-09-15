المنيا - جمال محمد:

شهدت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين 15 سبتمبر، أول ظهور للمتهمة هاجر أ. ع، الشهيرة باسم "نعمة"، المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في قضية "الخبز المسموم" بقرية دلجا في مركز ديرمواس.

ظهرت المتهمة في قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما غمر البكاء أم الأطفال والأسرة، في مشهد مؤثر أثار الحزن بين الحاضرين. وتواجه "نعمة" تهم التخطيط لدس مادة سامة في الخبز، ما أدى إلى وفاة الأبناء الستة ووالدهم، فيما نجت الأم.

القضية أثارت صدمة واسعة في المنيا، بعد أن اعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات، ما دفع الأهالي لمطالبة القضاء بأقصى عقوبة.

اقرأ أيضًا...

عيش شمسي بسم الغيرة.. القصة الكاملة لـ"أطفال المنيا" بعد كشف قاتلتهم

أسرة "أطفال المنيا" تطالب بالقصاص بعد اتهام زوجة الأب بقتلهم

زوجة الأب.. الداخلية تكشف لغز مصرع أطفال المنيا