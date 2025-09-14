إعلان

انقطاع الكهرباء غدًا عن عدة مناطق في بنها لإجراء أعمال الصيانة

11:45 م الأحد 14 سبتمبر 2025

قطع التيار الكهربائي

background

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية على البوابة الإلكترونية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدًا الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، عن عدد من المناطق بمدينة بنها، وذلك ضمن أعمال الصيانة الدورية التي تنفذها شركة الكهرباء بالقليوبية.

وأوضح البيان أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل: مناطق نايل فيو 1 و2 و3 و4، منطقة مستشفى الحميات 1، تقسيم العناني 1 و2، قرية كفر الجزار 1 و2، منطقة كلية التجارة 1 و2، ومنطقة كوبري الفحص 1.

وأشار البيان إلى أن الانقطاع سيكون في الفترة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا، على أن يعود التيار تدريجيًا عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع مناشدة الأهالي وأصحاب المصالح في المناطق المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع.

فيديو قد يعجبك:



