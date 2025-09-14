إعلان

السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي

09:45 م الأحد 14 سبتمبر 2025

السيطرة على حريق محدود

أسوان - إيهاب عمران:

شب حريق محدود بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم الخاص بمستشفى أسوان الجامعي، نتيجة احتراق بعض الأوراق بإحدى سلال القمامة.

وقال الدكتور أشرف معبد مدير مستشفيات أسوان الجامعية، إن الحريق المحدود بعيد تمامًا عن الأقسام العلاجية أو الاستقبال أو أى أماكن أخرى لتجمع وانتظار المرضى، مؤكدًا أن الحريق لم تنتج عنه أي أصابات أو خسائر مادية نتيجة التدخل السريع من الأطقم الفنية والإدارية بالمستشفى الجامعي

وفور علمه بوقوع الحريق، وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المتسبب فيه لضمان عدم تكراره مرة أخرى.

حريق مستشفى أسوان مستشفى أسوان الجامعي أشرف معبد
