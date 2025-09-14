كتب- عمر صبري:

قدم الدكتور رضا حجازي، رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا ووزير التربية والتعليم السابق، رؤيته لمستقبل التعليم والتنوع الثقافي بحلول عام 2050، وذلك خلال محاضرته الرئيسية بعنوان "التربية العلمية والتنوع الثقافي" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للتربية العملية.

وأكد حجازي أن مستقبل التعليم في مصر والعالم يتطلب تحولًا جذريًا في إعداد المعلمين والمناهج الدراسية، بما يتماشى مع التحولات الثقافية والتكنولوجية المتسارعة عالميًا. وأوضح أن دور المعلم لم يعد يقتصر على نقل المعرفة، بل أصبح وسيطًا ثقافيًا يجسر الفجوات بين الخلفيات المتنوعة داخل الفصول الدراسية، مشددًا على ضرورة امتلاك المعلم كفاءة ثقافية ومرونة تربوية ووعي عالمي يعزز قيم التسامح والانفتاح.

وأشار الوزير السابق إلى أن إعداد الأجيال الجديدة يستلزم التركيز على التفكير النقدي والإبداع العلمي كأدوات لفهم الواقع وتطويره، مع تعزيز الوعي البيئي والثقافي بوصفه جزءًا من المسؤولية العالمية المشتركة.

ملامح التعليم في 2050

طرح حجازي ملامح لمستقبل المناهج بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين، أبرزها: الشمولية: دمج العلوم والآداب والمعارف الثقافية المختلفة، مع إبراز إسهامات الحضارات الإنسانية كافة. والمواطنة العالمية: غرس الشعور بالانتماء الإنساني والمسؤولية تجاه البيئة والكوكب. والتفاعل والتخصيص: الاعتماد على مناهج ذكية تتكيف مع احتياجات الطلاب وخلفياتهم، وتوظف تقنيات الواقع المعزز والافتراضي لتوفير تجارب تعليمية غنية وتفاعلية.

وشدد حجازي على أن التعليم سيظل مرآة للتحولات الاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أن المدارس والجامعات بحلول 2050 ستتحول إلى ساحات عالمية للتفاعل الحضاري، لكنها ستواجه أيضًا تحديات معقدة مثل أزمة الهوية، والفجوة الرقمية بين الدول، واندثار بعض اللغات المحلية.

ورغم هذه التحديات، لفت حجازي إلى أن التعليم متعدد الثقافات يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة، منها: تعزيز السلام العالمي عبر أجيال تربّت على قيم التعايش وزيادة معدلات الإبداع والابتكار من خلال تلاقي الأفكار والثقافات وتكوين جيل عالمي واعٍ قادر على التعامل مع التحديات المشتركة مثل تغير المناخ والأمن الغذائي.

