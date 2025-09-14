1903 طلاب يخوضون امتحانات المعادلة بتجارة جامعة أسيوط

ط ـ محمود عجمي:

بدأت اليوم الأحد أعمال امتحانات المعادلة التي تنظمها كلية التجارة بجامعة أسيوط، والمخصصة للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية ودبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الخمس سنوات من محافظات الوجه القبلي، تمهيدًا للالتحاق بكليات التجارة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2025–2026، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة.

وتُجرى الامتحانات داخل صالات امتحانات (1) بجامعة أسيوط، وتشمل القاعات: (م، ع، ل، ف)، بالإضافة إلى القاعات (3، 4، 5، 8، 9، 10)، وسط استعدادات مكثفة من الجامعة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن تنظيم هذه الامتحانات يأتي في إطار الدور المجتمعي والتعليمي الذي تضطلع به الجامعة، وحرصها على دعم خريجي التعليم الفني من خلال إتاحة فرص عادلة لاستكمال دراستهم الجامعية، وفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول طلاب التعليم الفني بكليات التجارة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ نحو 1903 طالبًا وطالبة من مختلف محافظات الوجه القبلي.

وفي إطار متابعة سير الامتحانات، أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل صالات الامتحانات المركزية، للاطمئنان على انتظام العمل والتأكد من توفير الأجواء الملائمة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

رافقه خلال الجولة كل من الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أحمد عدوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعبدالقادر مهران، أمين الكلية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وأكد الدكتور عبد المولى حرص الجامعة على تطبيق أعلى معايير الانضباط والنزاهة في تنظيم الامتحانات، وتوفير كافة التيسيرات الممكنة للطلاب داخل اللجان، مشيدًا بمستوى الالتزام من جانب الطلاب والمنظمين.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عبد الحفيظ أن امتحانات المعادلة تُعقد على مدار أربعة أيام متتالية، من الأحد 14 سبتمبر وحتى الأربعاء 17 سبتمبر، في فترة واحدة يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 11 صباحًا، وفق الجدول التالي:

- الأحد 14 سبتمبر: مادة الرياضة

- الإثنين 15 سبتمبر: مادة الدراسات التجارية باللغة الإنجليزية

- الثلاثاء 16 سبتمبر: مادة إدارة الأعمال

- الأربعاء 17 سبتمبر: مادة المحاسبة

كما أشار الدكتور محمد أحمد عدوي إلى أن الكلية نظمت في وقت سابق امتحانات خاصة بالدبلومات التجارية نظام الثلاث سنوات، خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر، وشملت مواد: الرياضة، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، والجغرافيا، وبلغ عدد المتقدمين لها نحو 2650 طالبًا وطالبة من محافظات الوجه القبلي.