جنايات قنا تعاقب 9 أشخاص خطفوا طالبًا بالسجن المشدد 10 سنوات

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار عصام محمد عيسي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين منتصر محمد سالمان ومحمد جبريل أمين وضياء زين العابدين القاضي، وحضور أدهم عطية، وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج، بمعاقبة 9 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة خطف طالب وطلب فدية مالية من والده بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف، بمحافظة قنا.

تعود أحداث القضية إلى 6 يوليو 2024 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين سيد.ن.ز. 46 عاما، وشريف.م.ا.ح، وسيد.ر.س.م، وصلاح.ر.م، وعلي.ن.ع، ومحمود.إ.م، وأدهم.إ.ع.ح، وحسين.ع.ز، ومسعود.م.ع، تهمة خطف طالب إعدادي بقصد طلب فدية من والده، بقرية القلمينا بدائرة مركز الوقف.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خطفوا المجني عليه علي.ن.س.ع، 14 عاما، طالب بالصف الثاني الإعدادي بالقرب من مركز شباب القلمينا، واقتياده إلى مزرعة بمنطقة بركة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وطلب فدية من والده قدرها 300 ألف دولار.

أحيلت القضية برقم 3193 لسنة 2024 والمقيدة برقم 4376 لسنة 2024 كلي قنا إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات.