مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق "الإسماعيلية-القاهرة" الصحراوي

05:36 م السبت 13 سبتمبر 2025

أرشيفية

background

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

لقيت سيدة مصرعها، فيما أُصيب ثلاثة أشخاص آخرين، في حادث تصادم وقع صباح اليوم السبت، على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي.

وتلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا بوقوع الحادث نتيجة اصطدام سيارة يستقلها عدد من الأشخاص، ما أسفر عن وفاة سيدة في موقع الحادث، وإصابة ثلاثة آخرين بإصابات متفرقة.

وانتقلت سيارات الإسعاف برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة لتلقي العلاج اللازم، بينما أودع جثمان المتوفاة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث تصادم طريق الإسماعيلية حوادث الطرق
