إعلان

ضبط مواطن متلبسًا بسرقة كشافات إنارة بكورنيش شبين الكوم

05:07 م السبت 13 سبتمبر 2025

كورنيش شبين الكوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبين الكوم من ضبط مواطن متلبس بسرقة 5 كشافات إنارة حديثة مثبتة على البر والجولات الخشبية بكورنيش شبين الكوم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المتهم على النيابة العامة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، حرصه على اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمشروعات العامة أو إهدار المال العام، مشيرًا إلى أن مثل هذه السلوكيات غير إيجابية وتتعارض مع جهود الدولة في التنمية والتطوير.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على ما يتم من أعمال التطوير والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري للمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط مواطن سرقة كشافات إنارة شبين الكوم النيابة العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام