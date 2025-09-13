ضبط مواطن متلبسًا بسرقة كشافات إنارة بكورنيش شبين الكوم

المنوفية - أحمد الباهي:

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبين الكوم من ضبط مواطن متلبس بسرقة 5 كشافات إنارة حديثة مثبتة على البر والجولات الخشبية بكورنيش شبين الكوم، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المتهم على النيابة العامة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، حرصه على اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمشروعات العامة أو إهدار المال العام، مشيرًا إلى أن مثل هذه السلوكيات غير إيجابية وتتعارض مع جهود الدولة في التنمية والتطوير.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على ما يتم من أعمال التطوير والتعاون مع الأجهزة التنفيذية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري للمحافظة.