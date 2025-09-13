وصلة تعذيب طفل تنتهي بالموت.. السجن المؤبد لعامل وزوجته بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل وزوجته بالسجن المؤبد بتهمة القتل، والسجن 5 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أبو العينين بركات رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أشرف عبد الرحمن حسان، وخالد محمد صقر، وزكريا رمضان عامر، وبأمانة سر محمود بلال.

ترجع وقائع القضية رقم 3304 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بمقتل طفل على يد زوج والدته في وجودها.

وكشفت التحقيقات أن الطفل المجني عليه "ح.أ.ع"، البالغ من العمر 3 سنوات، كان يقيم مع والدته "أ.أ.أ" ربة منزل وزوجها "م.م.م" عامل بشركة أمن، حيث اعتاد الأخير التعدي على الطفل بالضرب المبرح.

ووفقًا لأوراق القضية، تبول الطفل لا إراديًا في صالة الشقة، فتوجه إليه المتهم مستغلًا صغر سنه وضعفه، وانتهى به الأمر إلى ضربه بالأيدي والأرجل واستخدام حزام جلدي على مختلف جسده، مما أدى إلى وفاته، وذلك في حضور والدته التي لم تتدخل لمنعه.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين اعتادا تعاطي المواد المخدرة، وخاصة الحشيش، وكان ذلك خلال شهر رمضان الماضي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت الحكم السابق.