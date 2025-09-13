الشرقية - ياسمين عزت:

أوضح محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه تنفيذًا للتعليمات الواردة من الأكاديمية المهنية للمعلمين بكتابها رقم 1540 بتاريخ 7 سبتمبر 2025، بشأن تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لإعادة التعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها، فإن المديرية تُهيب بالعاملين المستهدفين سرعة استكمال بياناتهم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024 نص على إعادة تعيين العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية والمديريات التعليمية الحاصلين على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة، وفقًا للوظائف المحددة في المادة الثانية من القرار، مؤكدًا أن شهادة الصلاحية تمثل شرطًا أساسيًا لإتمام عملية إعادة التعيين.

وأكد وكيل الوزارة أن تنظيم برامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية يتم بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين والإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بما يضمن رفع كفاءة الكوادر التعليمية المستفيدة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن تعليم الشرقية يهيب بالزملاء العاملين الذين تنطبق عليهم القواعد والمستوفين لشروط إعادة التعيين ولم يستكملوا بياناتهم للحصول على البريد الموحد، والمنشورة أسماؤهم بالفعل، سرعة التواصل مع الخط الساخن 19368 التابع للأكاديمية المهنية للمعلمين لتفعيل البريد الموحد والحصول على كلمة السر.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الموضحة بخطاب الأكاديمية المنشور بدقة وبالترتيب المحدد، لضمان سرعة الانتهاء من استيفاء المتطلبات المقررة تمهيدًا لإعادة التعيين في الوظائف المستهدفة.