خلال أسبوع.. المنيا تزيل 387 حالة تعدٍ على الأراضي وأملاك الدولة (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، عن إزالة 387 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، خلال الأسبوع الثاني من المرحلة الثانية للموجة الـ27 لإزالة التعديات.

وأوضح المحافظ أن أعمال الإزالة شملت: 12 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، 99 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، 269 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، 7 حالات متغيرات مكانية.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، مشددًا على استمرار التعامل بحزم مع كافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأشار "كدواني" إلى أن المرحلة الثانية من الموجة مستمرة حتى 26 سبتمبر الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر المقبل.

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين عدم البناء على الأراضي الزراعية أو ارتكاب أي مخالفات بناء، حفاظًا على المصلحة العامة وموارد الدولة.