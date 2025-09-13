15 بطارية بـ400 ألف جنيه.. ضبط متهمين بسرقة شركة محمول في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت مباحث مركز شرطة كفر الشيخ القبض على صاحب معرض بطاريات وسائق، وبحوزتهما عدد من بطاريات خاصة بإحدى شركات المحمول، بعد سرقتها من مواقع مختلفة في القاهرة.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط المتهمين: "رضا.م.ع.ح"، 44 عامًا، صاحب معرض بطاريات، مقيم بقرية الطايفة التابعة لمركز كفر الشيخ، "طه.إ.إ.ب"، 42 عامًا، سائق، مقيم بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ.

كانت معلومات قد وردت إلى المقدم محمد هاني عصر، رئيس مباحث المركز، تفيد بضلوع المتهمين في سرقة بطاريات شركة محمول شهيرة، ونقلها إلى محافظة كفر الشيخ للتصرف فيها.

وبتكثيف التحريات بإشراف العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، تأكدت صحة المعلومات.

وأُعد كمين أمني أسفر عن ضبط المتهمين وبحوزتهما 15 بطارية خاصة بشبكة محمول، تُقدّر قيمتها بنحو 400 ألف جنيه، محملة على سيارة قيادة المتهم الثاني، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب وقائع السرقة من مواقع تابعة للشركة في القاهرة.

حُرر المحضر رقم 13502 لسنة 2025 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.