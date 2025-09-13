الدقهلية -رامي محمود:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي ونصف نقل مع ميكروباص على طريق رافد (المنصورة ـ جمصة ) بنطاق مركز بلقاس محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكى و نصف نقل مع ميكروباص على طريق (جمصة- بلقاس).

وتسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص وهم كل من :"أنعام السعيد متولى 60 عاما مقيمة السبخاوية مصابة بكدمات وسحجات، ومحمد محمود حافظ 30 عاما مقيم شربين وإصابته كسر بالساق اليمنى، أحمد عطاء السيد 41 عاما مقيم السبخاوية مصاب بكسر بالساق اليمنى، وفرحة السعيد متولى 60 عاما مقيمة السبخاويه، مصاب. باشتباه كسر باليد اليمنى، ايمان ابراهيم علي 17 عاما مقيمة طلخا ومصاب بكدمات بالساق اليمنى واليسرى ، وإيمان محمد جاد 50 عاما مقيم طلخا مصابة بكدمة بالرأس ، وأحمد الشحات سعيد 23 عاما مقيم عزبة برهام ومصاب باشتباه كسر بالترقوة واشتباه كسر بالساعد الأيسر، واشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ومحمد محمود حافظ 30 عاما مقيم شربين واصابتها بكسر بالساق اليمنى، وأحمد عطاء السيد 41 عاما مقيم السبخاوية مصابة بكسر بالساق اليمنى ، ابراهيم حسن عيسى سليمان 22 عاما مقيم المحلة الكبرى، ومصاب باشتباه كسر بالضلوع".

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.