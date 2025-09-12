إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب تروسيكل بمصرف زراعي، في نطاق مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل، بمصرف زراعي على الطريق المؤدي لعزبة علي خليفة التابعة لدائرة مركز الفشن.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: "أ. إ. إ" 18 عامًا، "م. ع. ر" 18 عامًا،"أ. ج. ط" 18 عامًا،"ب. م. ع" 18 عامًا،"ح. م. ع" 18 عامًا، وجميعهم مقيمين قرية الجمهود التابعة لدائرة المركز

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.