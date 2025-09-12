إعلان

مهلة ٦ أشهر لمُلاك الأراضي الفضاء بمنطقة الامتداد العمراني فى رأس البر

05:26 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

اراضي رأس البر

كتب - مصراوي:

أعلنت الوحدة المحلية برأس البر، محافظة دمياط، عن ملاحظتها لعدم قيام بعض السادة المخصص لهم قطع أراضٍ بمنطقة الامتداد العمراني (منطقة الحروف) بإقامة مبانٍ سكنية عليها، وذلك حتى تاريخه.

وأشارت الوحدة المحلية في بيان لها إلى أن عدم إقامة مبان سكنية على قطع الأراضي بمنطقة الامتداد يُعد هذا عدم تنفيذ للغرض والغاية من التخصيص الممنوح لهم، حيث تم ترك القطع أراضي فضاء دون استغلال.

لذا، قررت الوحدة المحلية الآتي:

أولاً: إنذار السادة المخصص لهم قطع أراضي كحق انتفاع بمنطقة الامتداد العمراني بمنحهم مهلة مدتها ستة أشهر (٦ أشهر) من تاريخ هذا الإنذار. وتهدف هذه المهلة إلى تمكينهم من الإسراع في استخراج تراخيص البناء، والشروع في البناء، وإقامة مبانٍ سكنية، وذلك تحقيقاً للغاية والهدف من التخصيص الذي مُنح لهم.

ثانياً: سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يتخلف عن الالتزام بتنفيذ ما ورد في البند الأول، وذلك في حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.

أهابت الوحدة المحلية برأس البر بجميع المعنيين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة حرصاً على الصالح العام وتجنباً لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ في حقهم.

اراضي رأس البر محافظة دمياط منطقة الامتداد العمراني
