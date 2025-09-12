الزقازيق تحذر من تجاهل قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدرت وحدة الإعلام الإلكتروني والرقمي بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، بيانًا توعويًا للمواطنين حول القرارات الصادرة بحق عقاراتهم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، سواء كانت قرارات بالترميم، أو التدعيم، أو الإزالة الجزئية أو الكلية.

وأكد البيان أن الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة يضمن سلامة المواطنين وأسرهم والجيران، في حين أن تجاهل التنفيذ يمثل خطرًا جسيمًا على الأرواح ويعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.

وأوضح البيان أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ينص على أن عدم تنفيذ القرارات قد يؤدي إلى الحبس لمدة تصل إلى عام أو الغرامة المالية، مشيرًا إلى أن العقوبة تتضاعف في حالة انهيار المبنى بعد صدور القرار.

وشدّد البيان على حق المواطن في التظلم من القرار خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره به، لافتًا إلى أنه في حال عدم التظلم خلال المدة المحددة، يصبح القرار نهائيًا وواجب التنفيذ.

واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن الالتزام بتنفيذ قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط هو حماية للنفس والغير، وضمان لسلامة المجتمع بأسره.