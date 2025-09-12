افتتاح مسجد مصطفى حمودة بقرية الكوم الطويل في كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد مصطفى حمودة بقرية الكوم الطويل – مركز بيلا، بعد إحلاله وتجديده ضمن خطة الدولة لإعمار بيوت الله.

وجاء الافتتاح تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وسط أجواء إيمانية مليئة بالفرحة من الأهالي ورواد المسجد.



كما جاء بحضور كل من: الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والدكتور ماهر أبو عيشة، مسؤول شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ عبد الوهاب أبو صالح، مدير إدارة أوقاف بيلا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية وحشد من المصلين وأهالي القرية.

ألقى خطبة الجمعة الدكتور عبد القادر سليم بعنوان: “وَكُن رَجُلاً إِن أَتَوا بَعدَهُ * يَقولونَ مَرَّ وَهَذا الأَثَر”، مؤكدًا أن الخطبة دعت إلى ترك الأثر الطيب والعمل الصالح، والاقتداء برسول الله ﷺ الذي ترك للبشرية أعظم أثر بالهداية والرحمة.

وشدد وكيل الوزارة الشيخ معين رمضان يونس على التزام جميع المساجد بموضوع الخطبة الموحدة والوقت المحدد، مؤكدًا انتظام سير العمل دون أي تجاوزات.

واختُتم الاحتفال بالدعاء لمصر أن يحفظها قيادةً وشعبًا، وأن يبارك في جهود إعمار المساجد، وجعلها منابر للهدى والرحمة.