من أسرة واحدة.. إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي في بني سويف

04:35 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، اليوم الجمعة؛ إثر تناولهم وجبة غداء فاسدة تضمنت "أرز، بطاطس ولحمة"، داخل مسكنهم بمنطقة الحمرايا التابعة لمركز بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول 5 مصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي، يعانون من إعياء شديد وقيء مستمر.

وتبين أن المصابين هم: "م. إ. ع. ع"، 44 عامًا، و"د. م. ع"، 17 عامًا، و"ش. إ. ع"، 21 عامًا، و"أ. م. ع. ف"، عام ونصف، و"س. أ. ع"، 60 عامًا، وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية حتى استقرار حالتهم الصحية، كما تم تحرير محضر بالواقعة.

تسمم غذائي بني سويف وجبة غداء فاسدة
