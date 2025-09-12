إنقاذ شاب من الغرق بشاطئ فايد الجديد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تمكن فريق مرفق إسعاف الإسماعيلية من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، يُدعى لطفي رضا الشيمي، من الغرق بشاطئ فايد الجديد.

وأوضح المرفق، اليوم الجمعة، أن الشاب تعرض لتوقف كامل في القلب والتنفس، ما استدعى التدخل الفوري باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي وجهاز الصدمات الكهربائية داخل سيارة الإسعاف، حتى استقرت العلامات الحيوية له، ثم نُقل على وجه السرعة إلى مستشفى فايد المركزي لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت المصادر الطبية أن سرعة استجابة طاقم الإسعاف أسهمت في إنقاذ حياته، مشيرين إلى خضوعه حاليًا للفحوصات الدقيقة ومتابعة حالته الصحية.

ودعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر أثناء السباحة، وعدم النزول إلى المياه في أماكن أو أوقات غير مناسبة، حفاظًا على سلامتهم.