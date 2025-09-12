بينهم حالة خطيرة.. إصابة 3 شباب في انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 3 شباب في حادث انقلاب موتوسيكل على طريق قرية ميت أبو الحسين، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تلقى اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بوقوع الحادث.

بانتقال قوة من مباحث المركز بقيادة الرائد إسماعيل خطاب، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من:

- إيهاب ربيع عبدالواحد الدمرداش، 20 عامًا، مصابًا باضطراب بدرجة الوعي ونزيف من الأذن اليمنى واشتباه كسر بالجمجمة.

- حسام حسن مروان الدمرداش، 22 عامًا، مصابًا بسحجات بالقدم واليد اليمنى.

- أحمد إبراهيم محمد غنام، 20 عامًا، مصابًا بسحجات باليد اليمنى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.