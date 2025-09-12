رئيس مياه سيناء يتفقد مشروع "التجلي الأعظم" ويلتقي الأهالي (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى المهندس خالد العمري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية لمدينة سانت كاترين، لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية، والاطمئنان على انتظام خدمات مياه الشرب بالمدينة ذات الطابع التاريخي والروحي المتميز.

وتفقد رئيس الشركة روافع المياه المغذية للمدينة، وتابع كفاءة المعدات وخطط الصيانة الوقائية، لضمان استدامة الخدمة واستقرار وصول المياه للمواطنين والزائرين.

وتابع رئيس الشركة الموقف التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم" الذي يُعد من أبرز المشروعات القومية بمدينة سانت كاترين، مؤكدًا أهمية تكامل خدمات المياه والصرف الصحي مع المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية جنوب سيناء.

وأوضح رئيس الشركة أن العمل جارٍ على رفع كفاءة محطة المعالجة الميكانيكية بالمدينة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 متر مكعب يوميًا، بما يضمن تلبية احتياجات السكان وتنفيذ متطلبات مشروع التجلي الأعظم.

وحرص رئيس شركة المياه على لقاء أهالي المدينة والاستماع إلى مطالبهم، تمهيدًا لوضعها ضمن خطة تطوير شبكات المياه والصرف الصحي الجارية بالمدينة، في إطار مشروع التجلي الأعظم.