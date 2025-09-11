إعلان

مصرع طفلة غرقًا في ترعة بكفر شكر.. الأهالي فشلوا في إنقاذها

11:45 م الخميس 11 سبتمبر 2025

جثة طفلة غارقة - تعبيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مصرعها غرقًا، اليوم، في ترعة بقرية الصفين التابعة لمركز كفر شكر بالقليوبية، إثر انزلاق قدمها أثناء لهوها على حافة الترعة. جرى نقل جثمانها إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارًا بالحادث، حيث تبين مصرع الطفلة حبيبة. أ. م، طالبة بالصف الرابع الابتدائي.

وكشفت التحريات الأولية أن محاولات الأهالي لإنقاذها باءت بالفشل بسبب غياب السلالم الجانبية بالترعة المبطنة حديثًا، مما صعب من انتشالها، وأدى إلى غرقها على الفور.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

