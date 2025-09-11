مصرع سيدة دهسها قطار في منيا القمح بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، دهسًا أسفل عجلات قطار بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، وجرى التحفظ على جثمانها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت إخطارًا بالواقعة، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لسيدة تدعى سهير صلاح عابد، تم تحديد هويتها من خلال بطاقة الرقم القومي التي عُثر عليها بحوزتها.

تم نقل الجثمان بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.