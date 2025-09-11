الشرقية- ياسمين عزت:



بعد أيام قليلة من انهيار عقار مولد النبي بمدينة الزقازيق، والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص بينهم أسرة كاملة، ثم سقوط سور منزل آخر ووفاة طفل صغير، تكشفت مأساة جديدة لشاب فقد بيته وأصبح بلا مأوى.



في شارع بمنطقة المنتزه بالزقازيق، صدر قرار عاجل بإخلاء أحد المنازل الآيلة للسقوط حفاظًا على أرواح السكان، بعد أن اشتكى الأهالي من اهتزاز العقار وتساقط الطوب يوميًا كما تساقطت بعض الأحجار من شرفة العقار ذاته المكون من 4 طوابق.



من بين الأسر التي عاشت في العقار كان شاب يُدعى أدهم علي، يبلغ من العمر 25 عامًا، أدهم عاش في الشقة نفسها منذ طفولته مع والدته المريضة التي كانت تخضع لجلسات غسيل كلى حتى وفاتها قبل عدة أشهر، بينما والده متوفى منذ سنوات، ليصبح وحيدًا بلا عائلة.

أدهم حاصل على دبلوم تجارة ويعمل باليومية، متنقلًا بين مطاعم وأعمال بسيطة، بدخل محدود بالكاد يكفي مصاريفه، كان يدفع 600 جنيه إيجارًا للشقة التي عاش فيها 15 عامًا، لكن بعد قرار الإخلاء لم يعد له مكان.



بخروج السكان ومطالبة بإزالة محتويات الشقق، وجد نفسه للمرة الأولى بلا سقف فوق رأسه، ومطالبا بالبحث عن مسكن في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات. لم يجد سكنًا بديلًا ولا قدرة على دفع إيجار جديد، فأصبح ينام في الشارع منذ إخلاء المنزل.



اختتم أدهم قائلا: "مش طالب حاجة غير سقف أعيش تحته ويؤويني 4 حيطان، أنا لوحدي في الدني وأبويا وأمي متوفين ووحيد ودخلي المادي معدم يكفي بالعافية."

بالتواصل مع المكتب الإعلامي بمحافظة الشرقية حول حالة أدهم، أفادوا بأن عليه التوجه إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لتقديم طلب رسمي، حتى يتم فحص حالته واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدته.