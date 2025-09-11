المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، أن برنامج “مشروعك” بالمحافظة نجح منذ انطلاقه عام 2015 وحتى يوليو 2025 في تمويل 30 ألفاً و142 مشروعاً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.7 مليار جنيه، مما ساهم فى توفير 157 ألفاً و400 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه النتائج تعكس حرص الدولة على دعم الشباب وتمكين المرأة من خلال مشروعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية وتوفير فرص العمل.

وأشار المحافظ إلى أن البرنامج أسهم في ترسيخ ثقافة العمل الحر وتحويل طاقات الشباب إلى مشروعات إنتاجية تساهم في تحسين مستوى المعيشة.

وأضاف كدواني أن المنيا تواصل تصدرها محافظات الجمهورية في تنفيذ البرنامج منذ انطلاقه، بفضل الجهود المستمرة لإقامة مثل تلك المشروعات بما ينعكس إيجابياً على دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف قرى ومراكز المحافظة.